Этот контент был опубликован 9 марта 2019 г. 11:40

Париж. 9 марта. ИНТЕРФАКС - В рамках 17-й "субботы действий" французское движение "желтых жилетов" организовало манифестацию,

которая движется от Триумфальной арки в сторону пятого округа Парижа.

Завершением должна стать "sit-in" - сидячая акция на Марсовом поле близ Эйфелевой башни.

Как отмечают французские СМИ, "желтые жилеты" готовятся к своему главному национальному дню действий 16 марта, к которому планируется завершить проводимые по инициативе президента Эмманюэля Макрона общенациональные дебаты, предложенные им после начала мощного протестного движения в ноябре прошлого года.

За почти четыре месяца еженедельных акций масштабы движения протеста пошли на спад.

В предыдущую субботу, 2 марта, по данным МВД, во Франции в манифестациях и других протестных мероприятиях приняли участие 39,3 тыс. человек, из которых 4 тысячи - в Париже.

Как и обычно, окончательные цифры общего числа участников нынешней акции станут известны только вечером.

Манифестации "желтых жилетов" объявлены также в Лионе, Безансоне, Страсбурге, Лилле, Бордо, Монпелье, Авиньоне и ряде других французских городов.

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