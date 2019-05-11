Этот контент был опубликован 11 мая 2019 г. 14:05

Париж. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Французское протестное движение "желтых жилетов" после своей самой малочисленной акции 4 мая, собравшей 18,9 тыс. участников, рассчитывает придать новый импульс манифестациям, отмечает телеканал BFMTV.

В нынешнюю субботу протестные мероприятия 26-й акции "желтых жилетов" в разной форме и с разным размахом пройдут в Париже, Лионе, Бордо, Тулузе, Лилле, Страсбурге, Нанте, Дижоне, Руане, Орлеане и в других городах.

Учитывая опыт беспорядков и погромов, полиция продолжает запрещать манифестации в центрах городов, в исторических кварталах и в ряде коммерческих.

По данным телеканала, на этот раз в преддверии европейских выборов организаторы попытаются оживить движение в регионах страны.

Наиболее активные манифестации ожидаются в Нанте и Лионе. Префектура полиции Нанта прогнозирует участие 2 тыс. манифестантов, в том числе 500 левых радикалов. Власти сообщают о развертывании наиболее многочисленного до сих пор корпуса сил порядка.

В Лионе инициаторы акции заявляют об ожидаемых 9 тыс. участников.

В Париже, где по-прежнему действует запрет для манифестаций в кварталах Елисейских полей, Елисейского дворца, Национального собрания и собора Нотр-Дам, "желтые жилеты" проведут свою акцию под лозунгом поддержки учителей.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов" выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

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