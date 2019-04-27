Этот контент был опубликован 27 апреля 2019 г. 12:35

Париж. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Акция "желтых жилетов", которая организуется во Франции в субботу в 24-й раз, по прогнозам ряда французских СМИ, ожидается относительно спокойной.

Причиной тому, как поясняет парижская "Фигаро", подготовка жилетов к массовым мероприятиям протеста 1 мая, когда они рассчитывают "придать второе дыхание" своему движению.

Одновременно силы порядка, не снижая бдительности в эту субботу, не без оснований ожидают бурных событий 1 мая, в том числе с участием погромщиков, которые постараются примкнуть к манифестантам.

В Париже префектура полиции запретила любые манифестации в кварталах Елисейских полей, Национального собрания и собора Нотр-Дам.

"Желтые жилеты" призвали провести манифестацию "национального и международного масштаба" в Страсбурге, куда за месяц до европейских выборов они рассчитывают привлечь протестующих из Бельгии и Германии. Местный префект запретил любые демонстрации на подходах к страсбургскому зданию Европейского парламента, Совету Европы и Европейскому суду по правам человека.

В Лионе "желтые жилеты" предприняли "операцию улитка" - замедление автомобильного движения на лионской окружной дороге.

В Тулузе, несмотря на запрет проводить манифестацию на площади Капитолия, "желтые жилеты" провозгласили лозунг "Идем на центр".

Манифестации запрещены в центре городов Лилль, Ренн и Руан.

После пресс-конференции президента Франции Эмманюэля Макрона в минувший четверг в Елисейском дворце, в ходе которой, как ожидалось, он должен был ответить на вопросы протестного движения предложением ряда социальных усовершенствований, многие "желтые жилеты" сочли его аргументы неубедительными и никак не связанными с конкретным улучшением их жизни.

Поэтому нынешнюю субботу лидеры "желтых жилетов" воспринимают как тест на мобилизацию 1 мая, когда они рассчитывают выйти на улицы совместно с профсоюзами и другими составляющими гражданского общества.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Тогда власти страны пошли на уступки, объявив о проведении ряда социально-экономических мер.

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