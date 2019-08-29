Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 19:27

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Португальская "Бенфика", французский "Лион" и немецкий "Лейпциг" стали соперниками петербургского "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

По итогам жеребьевки в Монако в четверг они составили группу G.

"Зенит" стал участником группового этапа Лиги чемпионов автоматически благодаря итоговому первому месту в чемпионате Российской премьер-лиги-2018/19.

По две лучшие команды каждый из групп выходят в плей-офф; команды, занявшие третьи места, получают утешительные путевки в групповую стадию Лиги Европы. Остальные клубы выбывают из еврокубков.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Ливерпуль".

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