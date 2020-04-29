Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 12:42

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) изменила правила отбора картин, претендующих на "Золотой глобус", из-за пандемии коронавируса, впервые к участию будут допущены фильмы, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.

"В связи с закрытием всех кинотеатров и кинозалов в Лос-Анджелесе требование о том, что фильм должен быть показан для членов HFPA в кинозале, временно приостановлено... Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила об этих временных мерах по корректировке требований для получения права на "Золотой глобус" в связи с продолжающимся влиянием пандемии Covid-19 на возможность проката фильмов", - говорится в сообщении организаторов премии.

Ранее для возможности претендовать на награду прокатчики должны были выполнить обязательное требование ассоциации - организовать показ фильма в кинотеатре для всех членов HFPA. Всех участников, имеющих право голосовать за награды "Золотой глобус", необходимо было пригласить на официальный показ фильма в кинозале в районе Большого Лос-Анджелеса.

По новым временным правилам прокатчикам будет достаточно предоставить всем членам HFPA ссылку на просмотр фильма онлайн или копию на DVD-диске, чтобы участники могли просматривать его дома. Эта альтернативная процедура просмотра будет действовать с 15 марта до даты, когда кинотеатры в районе Лос-Анджелеса вновь откроются.

Ранее об изменении правил объявили организаторы премии "Оскар". Временные правила также были приняты из-за пандемии коронавируса.

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