Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 14:55

Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Один из самых знаменитых чешских певцов - Карел Готт - ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщают в среду европейские СМИ.

Исполнитель скончался в ночь на среду в своем доме в Праге после продолжительной болезни. Ранее он сам рассказал о том, что у него - лейкемия.

Президент Чехии Милош Земан назвал известие о смерти Готта "грустной новостью для всей страны".

Карел Готт за свою карьеру выпустил около 300 альбомов. Он пел на разных языках, в том числе на русском. Его называли "золотым голосом Праги", "Синатрой с Востока" и "чешским соловьем".

Расцвет его профессиональной деятельности пришелся на 1970-80-е годы, когда он стал лидером музыкальных чартов в Чехословакии. Он регулярно ездил на гастроли и давал концерты как в Европе, так и в Азии и Америке.

В 1989 год он был удостоен Ордена Дружбы народов - государственной наградой СССР.

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