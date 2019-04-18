Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 1:19

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный прокурор США Уильям Барр позволит отдельным законодателям рассмотреть "менее отредактированную" версию доклада специального прокурора Роберта Мюллера уже на следующей неделе, сообщает Министерство юстиции.

Помощник генпрокурора Стивен Бойд заявил в письме председателям юридических комитетов Палаты представителей Джеррольду Надлеру и Сената Линдси Грэму в четверг, что У. Барр счел "уместным" предоставить им, а также членам "группы восьми" (представители демократов и республиканцев - ИФ) доступ к деталям в докладе Р.Мюллера, которые были изъяты из публичной версии.

Отмечается, что Минюст предоставит "безопасный читальный зал" в здании ведомства для изучения доклада с 22 по 26 апреля. Кроме того, на следующей неделе у законодателей будет возможность просмотреть доклад в "безопасных местах" на Капитолийском холме.

Как подчеркнул С.Бойд, в докладе будет конфиденциальная информация о национальной безопасности и детали, которые могут повлиять на текущие уголовные дела.

"Материал, отредактированный в публичной версии доклада, является конфиденциальным (...) он не должен распространяться в любой форме без предварительного одобрения Министерства юстиции", - отмечается в письме.

Минюст США в четверг опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Р.Мюллера. Его расследование продлилось около двух лет. Спецпрокурор пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента Д.Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

1вз ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!