Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 9:35

Иерусалим. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Противоракетная система "Железный купол" перехватила над Израилем около 20 ракет, выпущенных из сектора Газа, сообщает во вторник армия обороны Израиля.

Всего в сторону Израиля было выпущено 50 ракет, отмечают военные. Обстрел был проведен группировкой "Исламский джихад", отмечает израильская армия.

""Исламский джихад" провел массированный ракетный обстрел из сектора Газа по израильским мирным гражданам после того, как мы нанесли точный удар по их командиру, что показывает, почему именно мы ударили по нему. Террористы бьют по мирным гражданам. Мы бьем по террористам", - говорится в сообщении израильской армии в Twitter.

Один человек получил легкое ранение в результате падения ракеты в районе поселения Ган-Явне, отмечают израильские СМИ. Медики оказали ему помощь на месте.

Израиль во вторник нанес несколько ударов по видным командирам "Исламского джихада" в секторе Газа и в Сирии.

В секторе Газа в результате израильского авиаудара был ликвидирован один из командиров палестинской группировки "Исламский джихад" Баха Абу эль-Атта, а также его жена.

Еще один удар Израиль нанес в Сирии. Удар по дому одного из лидеров террористической группировки "Исламский джихад" Акмара аль-Джури в районе сирийской столицы Дамаска был нанесен во вторник. В результате удара погиб его сын, сообщают СМИ.

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