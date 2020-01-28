Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 20:19

Дубай. 28 января. ИНТЕРФАКС - Радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" после обнародования плана президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию заявила, что власти Палестины должны отозвать признание израильского государства.

"Это возможность отозвать признание Израиля", - приводят ближневосточные СМИ слова лидера "Исламского джихада" в Секторе Газа Хадера Хабиба.

"План Трампа - это возможность восстановить единство среди палестинского народа", - отметил Хабиб.

Член политбюро ХАМАС Халил аль-Хайя в свою очередь указал, что заявления Трампа "не испугают и не ослабят нас".

"Единство нашего народа - это первый шаг к тому, чтобы положить конец "сделке века", - отметил аль-Хайя.

Он призвал палестинцев объединиться и выразить свой гнев в связи с планом США по урегулированию на Ближнем Востоке.

Во вторник президент США Дональд Трамп озвучил основные положения из своего плана по урегулированию на Ближнем Востоке. План сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

Присутствовавший на мероприятии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что, в частности, подготовленный США план предполагает разоружение ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа.

Ранее сообщалось, что движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и палестинское движение ХАМАС во вторник намеревались провести в Рамаллахе встречу с целью помешать исполнению плана США по ближневосточному урегулированию.

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