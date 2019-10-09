Кабул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Боевики "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация) взяли на себя ответственность за взрыв в университете города Газни в центральном Афганистане, произошедший в минувший вторник.

Террористы заявили, что их целью были мусульмане-шииты, сообщают в среду афганские СМИ.

Накануне в результате взрыва в одной из аудиторий университета Газни были ранены 23 студента. Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило о непричастности к теракту.

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