Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Итальянский "Ювентус", испанский "Атлетико" и немецкий "Байер" стали соперниками московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов.
Согласно жеребьевке в Монако, эти команды попали в группу D.
"Локомотив" получил путевку в групповой этап турнира автоматически как серебряный призер чемпионата России. При "посеве" во время жребия он попал в четвертую корзину.
Матчи первого тура группового этапа пройдут 17-18 сентября. Финал Лиги чемпионов-2019/20 пройдет 30 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.
Действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Ливерпуль", который является шестикратным обладателем трофея.
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