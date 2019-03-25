Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 9:21

Берлин. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Германская авиакомпания "Люфтганза" намерена отменить 22 рейса в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии, сообщил в понедельник интерет-портал журнала "Шпигель" со ссылкой на пресс-службу компании.

Накануне вечером "Люфтганза" сообщила, что в аэропорту Франкфурта-на-Майне, крупнейшем в ФРГ, из-за проблем в компьютерной системе пострадали 2 тыс. ее клиентов.

По данным самого аэропорта, в понедельник планируется отменить не менее 35 рейсов из 1,4 тыс.

1кю ар

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