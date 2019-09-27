Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 3:14

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Так называемая "Малая группа по Сирии", в которую входят Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция, поддержала формирование сирийского конституционного комитета.

"Военного решения сирийского кризиса быть не может, может быть только политическое решение (...) Исходя из этого, мы решительно поддерживаем усилия спецпосланника ООН по Сирии направленные на политическое урегулирование в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254. Мы приветствуем объявление в ООН о том, что все стороны согласились на формирование Конституционного комитета, в задачу которого входит положить начало этому процессу", - говорится в заявлении группы по итогам встречи "на полях" ГА ООН.

Они призвали ООН "как можно скорее приступить к обсуждению существенных вопросов, касающихся его мандата".

В заявлении говорится, что участники встречи "призывают к незамедлительному и подлинному прекращению огня в Идлибе", а также заявляют о "недопустимости использования химического оружия в Сирии".

"Мы также требуем от всех сторон обеспечить, чтобы все меры, принимаемые в области борьбы с терроризмом, в том числе в провинции Идлиб, соответствовали их обязательствам по международному праву", - подчеркнули члены группы.

Они предупредили, что "угроза со стороны остатков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а также других террористических групп, признанных таковыми ООН, сохраняется".

"Политическое урегулирование в Сирии по-прежнему имеет большое значение для достижения этого результата", - подчеркивается в документе.

1гк ад

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