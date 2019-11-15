Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 6:21

*** Призвала к повсеместному прекращению боевых действий в САР

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Так называемая малая группа по Сирии выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности САР, говорится в совместном заявлении, распространенном госдепартаментом США по итогам заседания группы на уровне министров иностранных дел, прошедшем в Вашингтоне.

"Мы по-прежнему привержены защите суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, и выступаем против насильственных демографических изменений", - подчеркивается в нем.

Одновременно участники заседания призвали "все заинтересованные стороны на северо-востоке (Сирии - ИФ) немедленно ввести режим прекращения огня и прекратить все военные наступательные операции".

В заявлении также говорится, что министры выступили за "немедленное и подлинное прекращению боевых действий в Идлибе, включая немедленное прекращение нападений на гражданское население".

"Кроме того, мы подчеркиваем необходимость эффективного противодействия террористической угрозе, исходящей из Идлиба и с северо-запада Сирии", - отмечается в документе.

Участники заседания положительно оценили начало работы Конституционного комитета, что, по их мнению, "может стать первым шагом на пути к политическому урегулированию".

Они высказались за проведения свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов под наблюдением ООН, отметив, что "внутренне перемещенные лица, беженцы и диаспора должны иметь возможность участвовать в этих выборах в безопасной и нейтральной обстановке".

Министры отметили важность выявления и привлечения к ответственности "всех виновных в нарушениях международного гуманитарного права и прав человека на всей территории Сирии".

В группу входят Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия Франция и США.

1гк ки

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