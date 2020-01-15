Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 0:06

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей передали документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.

"Семь менеджеров по импичменту Палаты представителей теперь передают документы об импичменте в Сенат. Их сопровождает клерк Палаты представителей Шерил Джонсон и пристав Пол Ирвинг", - сообщает телеканал.

Отмечается, что в Сенате "менеджеров по импичменту" встречал лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл.

"Сенат готов принять руководителей Палаты представителей с целью демонстрации документов об импичменте против Дональда Трампа", - заявил он.

Сенатор добавил, что верхняя палата Конгресса официально примет документы от "менеджеров" из Палаты представителей завтра в 12:00 (18:00 по мск).

После чего в 14:00 (20:00 по мск)в Сенат прибудет председатель Верховного суда Джон Робертс и будет приведен к присяге. Уточняется, что именно Робертс будет председательствовать на всем процессе по импичменту.

После этого сенаторы, которые будут выступать в качестве присяжных на процессе, будут приведены к присяге.

СМИ предполагает, что само судебное разбирательство начнется не раньше вторника.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписала документы об импичменте Трампу для передачи их в верхнюю палату Конгресса.

"Так печально и так трагично для нашей страны, что действия, предпринятые президентом, чтобы подорвать нашу национальную безопасность, нарушить его присягу и поставить под угрозу безопасность наших выборов, (...) привели нас к этим событиям", - заявила Пелоси, выступая перед Палатой представителей.

"Когда менеджеры пойдут по коридору, мы переступим порог истории, вынося документы об импичменте президенту Соединенных Штатов за злоупотребление властью и препятствование работе Палаты представителей,"- добавила она.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала имена семерых конгрессменов, которые выступят в качестве "менеджеров импичмента" в сенатских слушаниях. В их число попали, в частности, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Они оба принимали активное участие в процедуре импичмента в нижней палате Конгресса США.

Также "менеджерами импичмента" станут члены палаты представителей демократы Хаким Джефрис, Джейсон Кроу, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Сильвия Гарсия.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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