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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 14:54 03.07.2018 - 14:54

Берлин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Документ по миграции, который накануне согласовали канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер, опубликовала во вторник в "Твиттере" госминистр по цифровым технологиям Доротее Бер.

Соглашение, которое позволило сохранить правящую коалицию ХДС/ХСС, содержит три пункта. Во-первых, стороны договорились ввести на германо-австрийской границе новый пограничный режим, который позволит "предотвратить въезд" беженцам, которые уже зарегистрированы в таковом качестве в другой стране ЕС.

"Для этого мы создадим транзитные центры, из которых претенденты на получение статуса беженца будут напрямую отправляться в страну, которая несет за них ответственность", - сказано в документе. В этом вопросе, согласно второму пункту, ФРГ будет действовать сообща с другими странами ЕС.

Третий пункт соглашения гласит, что в случае, если страны откажутся забирать беженцев назад, отказ во въезде в ФРГ на границе с Австрией будет осуществляться по согласованию с Австрией.

В ночь на понедельник глава Христианско-социального союза (ХСС) и министр внутренних дел Германии Х.Зеехофер заявил о планах подать в отставку из-за несогласия с А.Меркель по вопросам миграционной политики. Он сказал журналистам, что планирует освободить обе занимаемые должности, но только в течение трех ближайших дней и только после переговоров с ХДС, лидером которой является А.Меркель.

В результате переговоров в понедельник, которые длились до позднего вечера, сторонам удалось прийти к общей договоренности.

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