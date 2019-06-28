Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 11:06

Париж. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Полотно "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи перенесут в июле в другой зал парижского музея Лувр, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Одна из самых знаменитых картин музея временно будет размещена рядом с серией полотен "Галерея Медичи".

Ее перенесут в ночь на 16 июля, поскольку в зале, в котором в настоящее время находится всемирно известная благодаря своей загадочной улыбке "Мона Лиза", будут проводиться работы по реновации.

Ожидается, что полотно вернут на его привычное место до того момента, как в октябре 2019 начнется выставка, посвященная работам Леонардо да Винчи.

Европейские СМИ отмечают, что эту картину очень редко перемещают из-за ее возраста и ценности. В новом зале она будет, как и прежде, находиться за пуленепробиваемым стеклом.

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