Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 16:47

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - При работе над договором, который придет на смену прекратившему существование Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нужно будет учитывать как современные технологические реалии, так и необходимость защиты от ракетной угрозы стран на востоке Европы, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В том, что касается документа, который придет на смену ДРСМД, нужно принимать во внимание реалии в сфере технологий, а также - более внимательно отнестись к географии", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

По словам Макрона, в частности, будет необходимо включить в договор Польшу и страны Балтии, которые, как он напомнил, не упоминались в ДРСМД.

Кроме того, французский президент вновь заявил, что Европа должна участвовать в обсуждении такого нового договора.

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