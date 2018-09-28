"Нормандская четверка" обсуждает планы миссии ООН на Украине - глава МИД ФРГ
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Берлин. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Все усилия участников "нормандского формата" направлены на разработку проекта возможной миссии ООН на Украине, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Вместе с Францией, Россией и Украиной мы активно работаем над тем, чтобы реализовать минские договоренности. В центре нашего внимания находятся давно достигнутые меры по стабилизации перемирия. Все усилия и все наши размышления остаются направленными на формирование возможной миссии ООН для востока Украины", - сказал Х.Маас, выступая в пятницу на Генассамблее ООН.
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Интерфакс