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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:35 28.09.2018 - 20:35

Берлин. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Все усилия участников "нормандского формата" направлены на разработку проекта возможной миссии ООН на Украине, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Вместе с Францией, Россией и Украиной мы активно работаем над тем, чтобы реализовать минские договоренности. В центре нашего внимания находятся давно достигнутые меры по стабилизации перемирия. Все усилия и все наши размышления остаются направленными на формирование возможной миссии ООН для востока Украины", - сказал Х.Маас, выступая в пятницу на Генассамблее ООН.

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