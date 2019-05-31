Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 12:32

Берлин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что, по мнению Германии, переговорам в "нормандском формате" по Украине нужны новые импульсы, необходимы новые встречи на различных уровнях.

"Мы должны преодолеть затишье (ИФ - в переговорах в рамках формата), для этого нам как можно скорее нужны переговоры в "нормандском формате" на разных уровнях", - сказал Маас журналистам в пятницу по итогам встречи в Берлине с госсекретарем США Майком Помпео.

По его словам, и "нормандский формат", и другие международные сферы нуждаются "в конструктивных шагах России".

"Мы заинтересованы в хороших отношениях и диалоге с Россией, чтобы решать международные конфликты", - сказал министр.

Маас напомнил, что накануне посещал Киев и "дал четко понять", что ФРГ "полностью поддерживает нового президента в продолжении курса реформ".

"Я рад, что президент Зеленский сказал, что основа для переговоров - это минские договоренности", - добавил немецкий министр.

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