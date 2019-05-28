Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 20:43

Берлин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Девушка, фигурировавшая на видеозаписи, которая спровоцировала политический скандал в Австрии, оказалась боснийской студенткой, пишет в среду австрийское издание "Кронен Цайтунг".

17 мая немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

На этой встрече также присутствовал глава парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йохан Гуденус.

По информации "Кронен Цайтунг", претендентку на роль богатой россиянки, авторы видео тщательно выбирали на основе информации о личной жизни Штрахе. За участие в создании видеозаписи она получала около 7 тыс. евро в сутки.

Отмечается, что еще до встречи на вилле, она несколько раз встречалась Гуденусом, занимавшим тогда пост вице-мэра Вены, якобы с целью приобрести участок для охоты, и "сумела завоевать его доверие".

На встрече боснийская студентка продемонстрировала знания в области сельского хозяйства и лесничества, что усыпило бдительность политика.

В ходе встречи, авторы прослушивали разговор девушки со Штрахе и Гуденусом и делали ей подсказки.

Издание отмечает, что мотивами, побудившими авторов, снять видеоролик, стали "личная месть и глубокое неприятие либеральной политики".

Накануне правительству канцлера Австрии Себастьяна Курца парламент выразил вотум недоверия в результате скандала вокруг Штрахе.

Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!