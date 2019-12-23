Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 13:04

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Четыре российских клуба попали в сотню лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов УЕФА, сообщил сайт турнира.

Лучшим из них оказался московский "Спартак": в рейтинге, в котором учитываются показатели с 1955 года, он занимает 34-е место. "Красно-белые" участвовали в 20 розыгрышах ЛЧ, сыграли в 122 матчах, одержали 40 побед, в 31 встрече сыграли вничью и потерпели 31 поражение. На счету "Спартака" 111 очков (за победу дается 2 балла, за ничью - 1) при разности забитых и пропущенных мячей 173:189. Наивысшим достижением "Спартака" является выход в полуфинал в сезоне-1990/91 Кубка чемпионов - турнира, предшествовавшего Лиге чемпионов.

45-е место занимает ЦСКА - 92 очка. Он сыграл в 15 розыгрышах турнира, провел 104 матча, выиграл в 34, сыграл вничью в 24 и уступил в 46. Армейцы провели 125 голов и пропустили 155. Лучший показатель армейского клуба - выход в четвертьфинал Лиги чемпионов-2019/10.

На 57-м месте располагается "Зенит" - 70 баллов. Команда сыграла в девяти розыгрышах, в которые вошли 64 матча. На счету "Зенита" 29 побед, 12 ничьих и 23 поражения. "Зенит" провел 84 гола, пропустил 73. "Зенит" трижды выходил в 1/8 финала (2011/12, 2013/2014, 2015/16), что является лучшим для команды достижением в ЛЧ.

97-е место занимает московский "Локомотив", сыгравший в семи розыгрышах и набравший 36 очков. В 51 матче "Локомотив" одержал 14 побед, восемь раз сыграл вничью и проиграл 29 встреч. Разность голов - 51:74. Лучший показатель - выход в 1/8 финала в сезоне-2003/04.

Возглавляет рейтинг клубов за всю историю Лиги чемпионов его 13-кратный победитель мадридский "Реал". Он принял участие в 50 турнирах, сыграл в 437 матче, выиграл 262, сыграл вничью в 76 и уступил в 99. "Реал" забил 971 мяч, пропустил 476 и набрал 600 очков. Второе и третье места занимают пятикратные победители турнира мюнхенская "Бавария" (474 очка) и каталонская "Барселона" (446).

Главный клубный турнир Европы проходит с сезона-1955/1956. Изначально он назывался Кубком чемпионов, с сезона-1991/92 именуется Лигой чемпионов. Первые пять розыгрышей выиграл "Реал".

1вн

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!