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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 17:55 10.07.2018 - 17:55

Москва/Мадрид. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Футболист Криштиану Роналду переходит из "Реала" в "Ювентус", сообщает пресс-служба мадридского клуба.

"Реал Мадрид" сообщает, что в ответ на просьбу, высказанную К.Роналду, клуб согласился на его переход в "Ювентус", - говорится в сообщении пресс-службы клуба во вторник.

"Реал Мадрид" выражает свою благодарность игроку, "который оказался лучшим в мире, стал одним из самых ярких событий в истории нашего клуба и мирового футбола".

"Помимо завоеванных титулов, трофеев и триумфов в течение этих девяти лет, К.Роналду стал примером самоотверженности, трудоспособности, ответственности, таланта и постоянного самосовершенствования", - отмечает клуб.

Он также стал лучшим бомбардиром в истории "Реала" с 451 голом в 438 играх. С К.Роналду клуб завоевал четыре Кубка Европы. Сам К.Роналду за это время получил четыре "Золотых мяча".

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