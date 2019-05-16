Лондон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Мадридский футбольный клуб "Реал" стал самым дорогим брендом в мире футбола, обогнав английский "Манчестер Юнайтед" (МЮ), сообщила консалтинговая компания Brand Finance.
Стоимость испанской команды за год подскочила на 27% и составляет около 1,646 млрд евро. За последние пять лет клуб четырежды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА. Последний раз "Реал" возглавлял рейтинг Brand Finance в 2010 году.
Стоимость бренда МЮ снизилась за последний год на 5,8% - до 1,472 млрд евро. Падение показателя было зафиксировано впервые с 2016 года.
В целом первая десятка рейтинга не поменялся по сравнению с 2018 годом: в него входят 6 английских клубов и 2 испанских клуба, а также по одному представителю Германии и Франции.
На топ-6 приходится свыше 40% совокупной стоимости пятидесяти крупнейших по стоимости бренда ФК.
Самым быстрорастущим по стоимости стал бренд испанского клуба "Севилья". Он подорожал за год более чем на 49%, что позволило ФК подняться на 35-е место с 48-го.
Российский "Зенит" в 2019 году улучшил свою позицию до 46-й с 49-й годом ранее. Его стоимость поднялась на 13% - до 116 млн евро.
В топ-50 входят клубы из Великобритании (18 команд), Германии (13), Испании (7), Италии (6), Франции (3), Нидерландов (1), Португалии (1) и России (1).
Топ-10 ФК по стоимости бренда (млн евро):
|Место 2019г
|2018г
|Клуб
|Стоимость 2019г
|2018г
|изм.
|1
|2
|"Реал" (Мадрид, Испания)
|1646
|1297
|27%
|2
|1
|"Манчестер Юнайтед" (Англия)
|1472
|1562
|-5,8%
|3
|3
|"Барселона" (Испания)
|1393
|1246
|12%
|4
|4
|"Бавария" (Мюнхен, Германия)
|1314
|1159
|13%
|5
|5
|"Манчестер Сити" (Англия)
|1255
|1097
|14%
|6
|6
|"Ливерпуль" (Англия)
|1191
|992
|20%
|7
|7
|"Челси" (Англия)
|968
|985
|-1,7%
|8
|9
|"Пари Сен-Жермен" (Франция)
|914
|753
|21%
|9
|8
|"Арсенал" (Англия)
|885
|893
|-0,9%
|10
|10
|"Тоттенхэм Хотспур" (Англия)
|758
|630
|20%
Место 2018г Клуб Стоимость 2018г изм.
2019г 2019г
1 2 "Реал" (Мадрид, 1646 1297 27%
Испания)
2 1 "Манчестер 1472 1562 -5,8%
Юнайтед"
(Англия)
3 3 "Барселона" 1393 1246 12%
(Испания)
4 4 "Бавария" 1314 1159 13%
(Мюнхен,
Германия)
5 5 "Манчестер Сити" 1255 1097 14%
(Англия)
6 6 "Ливерпуль" 1191 992 20%
(Англия)
7 7 "Челси" (Англия) 968 985 -1,7%
8 9 "Пари 914 753 21%
Сен-Жермен"
(Франция)
9 8 "Арсенал" 885 893 -0,9%
(Англия)
10 10 "Тоттенхэм 758 630 20%
Хотспур"
(Англия)
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