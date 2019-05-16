Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 12:20

Лондон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Мадридский футбольный клуб "Реал" стал самым дорогим брендом в мире футбола, обогнав английский "Манчестер Юнайтед" (МЮ), сообщила консалтинговая компания Brand Finance.

Стоимость испанской команды за год подскочила на 27% и составляет около 1,646 млрд евро. За последние пять лет клуб четырежды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА. Последний раз "Реал" возглавлял рейтинг Brand Finance в 2010 году.

Стоимость бренда МЮ снизилась за последний год на 5,8% - до 1,472 млрд евро. Падение показателя было зафиксировано впервые с 2016 года.

В целом первая десятка рейтинга не поменялся по сравнению с 2018 годом: в него входят 6 английских клубов и 2 испанских клуба, а также по одному представителю Германии и Франции.

На топ-6 приходится свыше 40% совокупной стоимости пятидесяти крупнейших по стоимости бренда ФК.

Самым быстрорастущим по стоимости стал бренд испанского клуба "Севилья". Он подорожал за год более чем на 49%, что позволило ФК подняться на 35-е место с 48-го.

Российский "Зенит" в 2019 году улучшил свою позицию до 46-й с 49-й годом ранее. Его стоимость поднялась на 13% - до 116 млн евро.

В топ-50 входят клубы из Великобритании (18 команд), Германии (13), Испании (7), Италии (6), Франции (3), Нидерландов (1), Португалии (1) и России (1).

Топ-10 ФК по стоимости бренда (млн евро):

Место 2019г 2018г Клуб Стоимость 2019г 2018г изм. 1 2 "Реал" (Мадрид, Испания) 1646 1297 27% 2 1 "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1472 1562 -5,8% 3 3 "Барселона" (Испания) 1393 1246 12% 4 4 "Бавария" (Мюнхен, Германия) 1314 1159 13% 5 5 "Манчестер Сити" (Англия) 1255 1097 14% 6 6 "Ливерпуль" (Англия) 1191 992 20% 7 7 "Челси" (Англия) 968 985 -1,7% 8 9 "Пари Сен-Жермен" (Франция) 914 753 21% 9 8 "Арсенал" (Англия) 885 893 -0,9% 10 10 "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) 758 630 20%

Место 2018г Клуб Стоимость 2018г изм.

2019г 2019г

1 2 "Реал" (Мадрид, 1646 1297 27%

Испания)

2 1 "Манчестер 1472 1562 -5,8%

Юнайтед"

(Англия)

3 3 "Барселона" 1393 1246 12%

(Испания)

4 4 "Бавария" 1314 1159 13%

(Мюнхен,

Германия)

5 5 "Манчестер Сити" 1255 1097 14%

(Англия)

6 6 "Ливерпуль" 1191 992 20%

(Англия)

7 7 "Челси" (Англия) 968 985 -1,7%

8 9 "Пари 914 753 21%

Сен-Жермен"

(Франция)

9 8 "Арсенал" 885 893 -0,9%

(Англия)

10 10 "Тоттенхэм 758 630 20%

Хотспур"

(Англия)

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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