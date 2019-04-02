Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 16:53

Нью-Йорк (ООН). 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Успехи в сфере ядерного разоружения, достигнутые в период после окончания "холодной войны", уходят в прошлое, и сегодня их место занимает "опасная риторика", считает высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Сегодня мы оказались в международной среде, которая определяется гонкой вооружений, а приобретение оружия превалирует над дипломатией. Успехи разоружения эпохи периода после "холодной войны" закончились. На их место пришла опасная риторика о пользе ядерного оружия, и растущее переориентирование на ядерное оружие в военных доктринах", - сказала она на заседании Совбеза ООН.

По ее словам, сейчас реализуются "дорогостоящие программы модернизации" ядерного оружия.

"В результате реализации этих программ ядерные виды вооружения станут более быстрыми, точными и сложными для отслеживания", - отметила И.Накамицу.

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