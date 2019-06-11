Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 17:49

Париж. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Международная организация "Репортеры без границ" во вторник приветствовала решение снять обвинения с журналиста Ивана Голунова.

"Отличные новости: обвинения против Ивана Голунова сняты! Мы приветствуем историческую мобилизацию российского гражданского общества. Теперь те, кто пытались подставить его, должны пойти под суд", - говорится на странице организации в Twitter.

"Мы по-прежнему поддерживать готовность и из-за других журналистов, находящихся в заключении в России", - также говорится в сообщении.

В "Комитете защиты журналистов" также назвали отмену уголовного преследования в отношении Голунова "хорошими новостями" и призвали россиян предпринять меры в защиту других журналистов.

"Теперь россиянам следует мобилизовать силы на защиту других журналистов, находящихся в тюрьме", - отмечается на одной из страниц "Комитета защиты журналистов" в Twitter.

Во вторник глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил журналистам, что Голунов будет освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

"По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение снято", - сказал Колокольцев.

Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Защита Голунова заявила о фальсификации уголовного дела и большом количестве "нестыковок" в его материалах.

"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты требовали его освобождения.

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