Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Международная организация "Репортеры без границ " (РБГ) потребовала немедленно освободить российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную 2 октября в Иране.

"Шесть дней прошло с момента ареста Юлии Юзик в Иране. За это время ей так и не дали встретиться ни с адвокатом, ни с представителями консульства. Ей было позволено совершить только один короткий телефонный звонок близким", - говорится в заявлении организации.

В нем отмечается, что представитель иранского правительства Али Рабии опроверг сообщения о том, что задержавшие Юзик сотрудники Корпуса стражей исламской революции подозревают её в шпионаже.

"Рабии упомянул некие "проблемы с визой", однако вопросы, связанные с визой, никоим образом не могут оправдывать того, что Юлия Юзик была лишена свободы", - заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханн Бир.

"Мы призываем иранские власти немедленно освободить её", - подчеркнул он.

В сообщении говорится, что во всемирном рейтинге свободы прессы за 2019 год Иран занимает 170-е из 180 мест.

В минувшую пятницу бывший муж российской журналистки Юлии Юзик журналист Борис Войцеховский в своей странице в Facebook сообщил о ее задержании в столице Ирана. "Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - написал он.

Посол Ирана Мехди Санаи 4 октября на встрече в МИД РФ с замглавы ведомства Игорем Моргуловым заявил, что Юзик скоро освободят, однако пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко сообщил 7 октября "Интерфаксу", что посольство РФ в Тегеране продолжает работу над получением консульского доступа к Юзик. "Посольство работает над получением консульского доступа", - сказал Ганенко "Интерфаксу", отметив, что никакой другой информации на данный момент нет.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве хотят получить разъяснения относительно задержания в Иране Юзик и рассчитывают на ее скорое освобождение. "Надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения", - сказал Песков журналистам.

Информации о том, предъявлены ли Юзик какие-либо обвинения, нет. При этом агентство Associated press со ссылкой на представителя правительства Исламской республики Иран Али Рабии сообщило 7 октября, что Юзик задержали из-за проблем с визой.

По данным СМИ, Юзик ранее работала в газете "Комсомольская правда", в журнале "Русский Newsweek", а с 2003 года она занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха" (о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России). Она также написала книгу "Бесланский словарь". В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

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