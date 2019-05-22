Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 18:55

Париж. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Международная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность в связи с уходом группы журналистов из газеты "Коммерсант".

"Репортёры без границ выражают обеспокоенность новым ударом по редакционной независимости российских журналистов и выражают полную их поддержку", - говорится в заявлении организации.

Организация выражает "всецелую поддержку журналистам, объединившимся для защиты принципов независимой и свободной прессы, которые подрываются всё более вопиющим вмешательством политической власти", отмечается в заявлении.

20 мая 11 журналистов издательского дома "Коммерсант", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и всех сотрудников отдела политики, подали заявления об уходе по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег.

Гендиректор АО "Коммерсантъ" и главный редактор одноименных газеты и сайта Владимир Желонкин назвал причиной увольнения несоблюдение журналистами стандартов работы.

Однако сами уволенные утверждают, что им увольнение объяснили требованием акционера ИД бизнесмена Алишера Усманова. Представитель Усманова сообщил "Интерфаксу", что тот не знал об увольнении журналистов.

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