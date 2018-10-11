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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 20:13 11.10.2018 - 20:13

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В Европейском космическом агентстве (ЕКА) готовы помочь в расследовании причин неудачного запуска космического корабля "Союз МС-10", заявил глава ЕКА Иоганн-Дитрих Вернер.

"В предстоящие дни и недели Роскосмос может полагаться на помощь ЕКА. Я готов оказать любую поддержку, которая будет сочтена уместной и полезной , в работе Государственной комиссии, расследующей причины произошедших во время запуска событий с учетом всех соображений, касающихся тактического планирования программы МКС и возможных последствий для находящегося на борту экипажа - включая астронавта EKA Александра Герста, выполняющего функцию командира МКС", - говорится в официальном письме И.-Д. Вернера на имя главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Текст письма опубликован на сайте "Роскосмоса".

"Роскосмос неоднократно демонстрировал миру свою роль ведущего космического агентства, обладающего выдающимися возможностями в области космической деятельности. Я абсолютно убеждён, что причина нештатного функционирования РН (ракета-носитель)"Союз" во время состоявшегося сегодня запуска будет обнаружена, и под Вашим руководством возобновятся максимально безопасные запуски КА "Союз" и "Прогресс" на МКС", - отмечается в письме .

Глава ЕКА считает, запуск "космического корабля "Союз МС-10" с экспедицией 57 на МКС - космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга - на РН "Союз-ФГ" напомнил нам, что реализация космических полётов по-прежнему бросает нам постоянный вызов".

"Однако безопасное возвращение экипажа подтверждает чрезвычайную надёжность транспортной системы "Союз" и её критическую значимость для всего партнёрства по программе МКС. Произошедшее сегодня продемонстрировало выдающуюся слаженную работу поисково-спасательных групп, сделавших всё необходимое для Алексея и Ника", - подчеркнул И.-Д.Вернер.

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на МКС в четверг с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Авария произошла при запуске пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур спустя две минуты после старта.

Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

Ап де

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