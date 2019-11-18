Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 7:04

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" по итогам 2019 года сохранит уровень поставок военной техники, достигнутый в прошлом году, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Результаты Рособоронэкспорта говорят сами за себя. В прошлом году мы поставили продукцию на 13,7 миллиарда долларов, в этом году будет даже чуть больше или также", - заявил Чемезов журналистам на авиационной выставке в Дубае.

"Рособоронэкспорт" в 2019 году поставил вооружение в 43 страны на $11 млрд и заключил 800 новых контрактов, сообщил ранее глава компании-спецэкспортера Александр Михеев.

"Несмотря на жесточайшую конкуренцию, в 2019 году мы уже смогли поставить продукцию в 43 страны мира на сумму более 11 млрд долларов, подписали более 800 контрактных документов на будущие поставки", - заявил Михеев 1 ноября.

Тогда он отметил, что эти показатели не финальные для этого года - впереди еще два месяца работы.

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