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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 14:00 22.10.2018 - 14:00

*** Оно будет нацелено на сына Трампа, опрос новых свидетелей и на поиск финансовых связей между Трампом и Москвой

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Демократы в палате представителей, вероятно, возобновят расследование о возможном вмешательстве России в выборы США 2016 года, если получат большинство мест по итогам промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Демократы говорят, что республиканцы проигнорировали ключевые факты и важных свидетелей и хотят возобновить расследование по ряду направлений, если они выиграют (большинство мест в Палате представителей - ИФ)", - сообщает агентство.

Однако агентство отмечает, что при таком развитии событий акценты расследования будут расставлены иначе. Так, демократ Адам Шифф из комитета по делам разведки палаты, заявил, что партия "без сомнений выделит самые важные вопросы в качестве первого приоритета".

Агентство напоминает, что комитет по разведке палаты представителей США проводил расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, однако в настоящий момент оно уже завершено. Оно было организовано республиканским большинством. В итоге расследование не выявило связей между штабом Д.Трампа и Россией.

А.Шифф и ряд других демократов заявляют, что они пристально следят за ходом аналогичного расследования, проводимого сотрудниками ФБР под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, а также в сенате, чтобы "отыскать пробелы, которые можно заполнить". "Если Р.Мюллер выпустит какие-либо итоги, то их планы по расследованию могут измениться", - отмечает АП.

"Как мне представляется, мы хотим быть щепетильными", - цитирует АП демократа и члена комитета Эрика Суолвела.

По данным АП, новое расследование может быть сфокусировано на выяснении, имело ли место отмывание денег россиянами через транзакции с Trump Organization. Агентство отмечает, что бизнес Д.Трампа получал выгоду от российских инвестиций годами, и, по словам А.Шиффа, он хотел бы знать, "тот ли это самый рычаг воздействия на Трампа, который есть у россиян". Также они могут попытаться добиться публикации налоговой отчетности Д.Трампа.

Также, демократы комитета могут вызвать на интервью большее число свидетелей, чем это сделали ранее республиканцы.

Среди этих свидетелей: Майкл Флинн, Пол Манафорт, Рик Гейтс и Джордж Пападопулос. Каждый из них, напоминает АП, в рамках расследования Р.Мюллера признавали себя виновными и шли на сделку со следствием.

Также на повторное интервью могут вызвать свидетелей, чьи показания вызывают вопросы членов комитета от Демократической партии, в их числе - бывший адвокат Д.Трампа Майкл Коэн.

"Я полагаю, что есть и те, кто были отнюдь не искренни с нами", - говорит демократ Майк Куигли, имея в виду М.Коэна, а также Эрика Принса, основателя американской частной военной компании Blackwater, который якобы тайно встречался с представителями России на Сейшельских островах.

Помимо этого, демократы, вероятно, сделают открытыми многие из слушаний в рамках расследования, тогда как традиционно комитет по разведке палаты представителей большинство из них проводит за закрытыми дверьми, а также делегирует какие-то полномочия в рамках расследования другим комитетам нижней палаты Конгресса США.

По словам конгрессмена-демократа Хоакина Кастро, его однопартийцы попытаются вести процесс расследования более прозрачно, а также будут передавать стенограммы Р.Мюллеру. Республиканцы из комитета в свое время это делать отказывались. Агентство уточняет, что недавно комитет пообещал опубликовать большинство из стенограмм, связанных с расследованием, но пока неясно, когда это произойдет.

Кроме того, демократы, вероятно, попытаются получить больше информации о сыне президента - Дональде Трампе-младшем, его помощниках и их встречах с российскими представителями в июне 2016 года. Согласно распечатке телефонных звонков сына президента, которая имеется в распоряжении у Конгресса, через несколько дней после встречи он общался по телефону с неким абонентом, чей номер заблокирован. Д.Трамп-младший отказался пояснять, с кем он говорил, заявив, что он не помнит.

Также они хотят установить больше фактов относительно его общения с бывшим директором по коммуникациям в Белом доме Хоуп Хикс и просмотреть личные сообщения, которыми сын президента обменивался через Twitter с аккаунтом WikiLeaks.

Вместе с тем демократы могут попытаться обеспечить защиту спецпрокурору Р.Мюллеру на юридическом уровне, приняв соответствующий законопроект. Д.Трамп неоднократно критиковал спецпрокурора и называл его расследование "охотой на ведьм", подчеркивает АП.

Промежуточные выборы в Конгресс США намечены на 6 ноября.

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