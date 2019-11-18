Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 7:03

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - "Ростех" может продать пакеты акций в ряде оборонных предприятий, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Стоит такая задача: максимально привлекать частных инвесторов, где это позволяет развивать активы. Если мы говорим о военном производстве, то в ряде предприятий мы можем продать пакеты до 49%, оставив за собой контроль", - сказал Чемезов в понедельник журналистам на выставке Dubai Airshow.

Он напомнил, что "Ростех" уже имеет разрешение властей на продажу "Высокоточных комплексов".

"Сейчас мы получили разрешение, готовится пакет документов. Кроме того, ведутся переговоры по "Техмашу", - сказал глава госкорпорации.

Холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" производит оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитные ракетные, ракетно-пушечные и ракетно-артиллерийские комплексы ближнего действия и малой дальности, в том числе "Искандер-М", "Панцирь-С" и "Игла-С". Также предприятия холдинга производят противотанковые ракетные комплексы и комплексы штурмового вооружения "Корнет-Э/ЭМ", "Хризантема-С", "Конкурс" и другие.

Среди другой продукции - комплексы управляемого артиллерийского вооружения, вооружения бронетанковой техники, боевые отделения легкобронированной техники, аппаратура информационного обеспечения.

Концерн "Техмаш" - российский производитель боеприпасов к самолетам, танкам, артиллерии, реактивным системам залпового огня и другим видам оружия.

1сви ав

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