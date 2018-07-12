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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:56 12.07.2018 - 12:56

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Германией и Россией в сфере энергетики перестанет быть проблемным, если члены НАТО наладят отношения с Москвой.

"Возможно, что все (члены НАТО - ИФ) наладят отношения с Россией, тогда газопровод ("Северный поток - 2" - ИФ) будет представлять куда меньше проблем", - сказал он в четверг в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Брюсселе.

"Нам все еще предстоит решить этот вопрос", - добавил американский президент.

Накануне Д.Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса в среду.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на заявление президента США, отметив, что ФРГ может проводить свою собственную независимую политику.

1ла ар об

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