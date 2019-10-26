Этот контент был опубликован 26 октября 2019 г. 11:00

Верона. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, так как этого очень хотят в Германии, заявил председатель Совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"В Германии стремятся любой ценой реализовать "Северный поток-2". Кроме того, я сейчас не вижу такого сильного, как раньше, противостояния проекту со стороны США", - заявил он "Интерфаксу" по итогам Евразийского экономического форума в Вероне.

Сам газопровод Фаллико считает "ещё одним инструментом для налаживания прагматичных отношений" между Россией и ее европейскими партнерами.

В целом, он отметил стремление нынешних лидеров ФРГ, Франции и Италии к налаживанию отношений с Москвой. "Поэтому есть оптимизм. Когда Германия, Франция и Италия начинают работать в одном направлении, начинает "шевелиться" и вся Европа", - уверен Фаллико.

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