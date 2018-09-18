"Северный поток-2" - огромная опасность для Европы, считает президент Польши
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Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Проект газопровода "Северный поток-2" представляет собой серьезную угрозу для Европы, так как может привести к доминированию РФ на рынке энергоресурсов, заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда.
"Это строительство ("Северного потока-2" - ИФ) - огромная угроза", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
По словам А.Дуды, "существует риск российского доминирования в сфере энергетики в Европе". Он пояснил, что после "Северного потока-2" российская сторона может решить реализовать дополнительные проекты подобного рода.
1во ВВ
Интерфакс