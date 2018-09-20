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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 21:14 20.09.2018 - 21:14

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Футболисты московского "Спартака" потерпели поражение от венского "Рапида" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в столице Австрии в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Рапида". На 50-й минуте мяч от спартаковца Артема Тимофеева влетел в ворота московского клуба, на 68-й минуте отличился Томас Мург.

В другом матче группы G испанский "Вильярреал" на своем поле сыграл вничью с шотландским "Рейнджерс" - 2:2.

Еще один российский клуб, "Краснодар", в Турции взял верх над местной командой "Акхисар" - 1:0. В составе "Краснодара" на 26-й минуте отличился Виктор Классон.

Соперник этих команд по группе J, испанская "Севилья" дома разгромила бельгийский "Стандард" - 5:1.

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