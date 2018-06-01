Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 13:57 01.06.2018 - 13:57

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал фабрикацией дело о предположительном сговоре между участниками его предвыборной кампании и представителями российского правительства.

Цитируя сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс, он добавил, что это расследование стоило США уже $17 млн.

"АП только что проинформировало, что сфабрикованное российское расследование обошлось нашей администрации уже в $17 млн, и эта цифра быстро растет", - написал президент в своем микроблоге в "Твиттере".

"Никакого сговора не было, (сговор был - ИФ) только между демократами", - добавил Д.Трамп.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит расследование предположительного вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Москвой.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

1ла ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line