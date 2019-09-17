Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (Запрещено в РФ - ИФ) взяло на себя ответственность за два теракта в Афганистане, сообщает во вторник агентство Associated Press.
Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что члены движения организовали теракт в провинции Парван, где проходил предвыборный митинг президента Афганистана Ашрафа Гани, а также в Кабуле, недалеко от посольства США.
По его словам, атака в Парване была направлена против охранников президента, а нападение в Кабуле - на афганскую военную базу.
Ранее сообщалось, в городе Чарикар афганской провинции Парван произошел взрыв во время выступления президента Афганистана Ашраф Гани. В результате взрыва пострадали более 30 человек, 24 человека погибли. Президент Гани, по данным местных СМИ, не пострадал.
Позже поступили сообщения о взрыве в столице Афганистана. Взрыв произвел террорист-смертник недалеко от посольства США. Рядом с местом взрыва расположено одно из зданий министерства обороны Афганистана.
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