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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 9:18 27.06.2018 - 09:18

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Социальная сеть "Твиттер" объявила, что в рамках борьбы с недобросовестными пользователями и в первую очередь - с бот-аккаунтами намерена ввести обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через e-mail и телефонные номера, написали представители руководства соцсети в блоге.

Необходимость подтверждать личность новых пользователей поможет бороться с агрессивным контентом, троллями и спамом, считают вице-президент Twitter Дел Харви и руководитель отдела компании по безопасности Йоель Рот.

"Это важное изменение для защиты от людей, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью", - написали топ-менеджеры, уточнив, что изменения вступят в силу до конца года.

Согласно данным Twitter, только в мае в социальной сети еженедельно отключались почти по 10 млн автоматизированных спам- или бот-аккаунтов.

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