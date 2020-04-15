Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 14:08

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Супервеломногодневка "Тур де Франс" в 2020 году пройдет с 29 августа по 20 сентября, сообщается на сайте соревнования.

Отмечается, что маршрут гонки останется без изменений. Она стартует в Ницце и финиширует в Париже.

Изначально "Тур де Франс" в этом году должен был пройти с 27 июня по 19 июля, однако гонку было решено отложить в рамках борьбы с распространением вируса COVID-19.

"Мы хотели бы поблагодарить всех участников велодвижения, партнеров "Тур де Франс", его вещателей, а также все местные власти за их оперативность и поддержку. Мы все надеемся, что "Тур де Франс" 2020 года поможет перевернуть страницу в сложный период, который мы переживаем в настоящее время", - говорится в заявлении организаторов.

Впервые гонка прошла в 1903 году, ее выиграл француз Морис Гарен. Первым иностранцем, ставшим ее триумфатором, оказался Франсуа Фабер из Люксембурга.

Советские и российские велогонщики генеральную классификацию "Тур де Франс" не выигрывали.

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