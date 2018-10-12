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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 20:29 12.10.2018 - 20:29

Брюссель. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что силы, поддерживающие правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, наживаются на продаже ресурсов этой страны, переживающей кризис.

"Ресурсы, принадлежащие населению Венесуэлы, секретно распродаются, попадая в руки финансовых пособников Н.Мадуро", - приводят западные СМИ слова С.Мнучина, сказанные на Бали на ежегодной встрече представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.

СМИ отмечают, что заявления министра, вероятно, касаются России и КНР, которые, по утверждениям СМИ, кредитовали режим Н.Мадуро в обмен на ресурсы, в том числе нефтяные.

С.Мнучин добавил, что он и министры финансов других 15 стран, присутствовавшие на встрече, договорились "мобилизовать дополнительные ресурсы", чтобы помочь решить гуманитарный кризис в Венесуэле.

Ранее президент Венесуэлы Н.Мадуро неоднократно заявлял, что страна не страдает от гуманитарного кризиса, и отказывался от помощи.

В августе в Венесуэле приостановили работу тысячи компаний в связи с введением в оборот новых банкнот. Официальный обменный курс боливара в результате деноминации был снижен на 96%.

Впоследствии десятки тысяч венесуэльцев бежали от политической и экономической нестабильности в соседнюю Бразилию.

1тэ аю бс

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