"Финансовые пособники" властей Венесуэлы получают выгоду от распродажи ресурсов этой страны, утверждает глава Минфина США
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Брюссель. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что силы, поддерживающие правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, наживаются на продаже ресурсов этой страны, переживающей кризис.
"Ресурсы, принадлежащие населению Венесуэлы, секретно распродаются, попадая в руки финансовых пособников Н.Мадуро", - приводят западные СМИ слова С.Мнучина, сказанные на Бали на ежегодной встрече представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.
СМИ отмечают, что заявления министра, вероятно, касаются России и КНР, которые, по утверждениям СМИ, кредитовали режим Н.Мадуро в обмен на ресурсы, в том числе нефтяные.
С.Мнучин добавил, что он и министры финансов других 15 стран, присутствовавшие на встрече, договорились "мобилизовать дополнительные ресурсы", чтобы помочь решить гуманитарный кризис в Венесуэле.
Ранее президент Венесуэлы Н.Мадуро неоднократно заявлял, что страна не страдает от гуманитарного кризиса, и отказывался от помощи.
В августе в Венесуэле приостановили работу тысячи компаний в связи с введением в оборот новых банкнот. Официальный обменный курс боливара в результате деноминации был снижен на 96%.
Впоследствии десятки тысяч венесуэльцев бежали от политической и экономической нестабильности в соседнюю Бразилию.
1тэ аю бс
Интерфакс