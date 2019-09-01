Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 16:02

Иерусалим. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Ливанская группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за запуск ракеты по северной части Израиля, пишет Times of Israel.

Группировка заявила, что этим ударом уничтожила транспортное средство израильских военных в Авивиме в Галилее.

В ЦАХАЛ эти данные не подтверждают.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о запуске противотанковой управляемой ракеты из Ливана. Власти распорядились об открытии общественных бомбоубежищ на севере Израиля.

Также, по данным издания, военные ЦАХАЛ начали обстреливать артиллерией ливанские приграничные территории после запуска ракеты.

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