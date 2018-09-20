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Дубай. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что она получила "высокоточные ракеты", несмотря на попытки Израиля воспрепятствовать этому.

"Это сделано. У движения сопротивления есть высокоточные ракеты", - сказал Х.Насралла, выступая в четверг на местном телеканале.

"Если Израиль начнет войну против Ливана, его постигнет участь, которую он никогда не ожидал", - сказал Х.Насралла.

Власти Израиля не раз заявляли, что работают над тем, чтобы Иран и "Хезболла" не получили самые передовые единицы оружия.

Ранее в сентябре Израиль признал, что за последние 18 месяцев нанес свыше 200 авиаударов по Сирии, где отряды "Хезболлы" воюют на стороне правительства Башара Асада.

1кю ар

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Интерфакс