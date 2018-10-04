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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 10:21 04.10.2018 - 10:21

Сеул. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Компания "Хёндэ Мотор" рассчитывает на заключение нового инвестиционного контракта с Минпромторгом РФ до декабря текущего года и просит спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко оказать содействие этому процессу.

"Мы планируем увеличить наши инвестиции, сделать дополнительные инвестиции и для этого мы оформили заявку в Минпромторг на новый специальный инвестиционный контракт. Мы сейчас ведем активные переговоры с Минпромторгом о подписании нового инвестиционного контракта. Мы надеемся, что мы подпишем этот договор", - сказал вице-президент "Хёндэ Мотор" Ян Ун Чхоль на встрече с В.Матвиенко в Сеуле.

По его словам, в декабре заканчивается прежнее подобное соглашение, поэтому компания до этого срока "хотела обязательно подписать новое инвестиционное соглашение".

"Осталось всего два месяца. И если у вас будет возможность обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову с тем, чтобы он помог нам в ближайшее время подписать договор", - сказал вице-президент компании, обращаясь к В.Матвиенко.

Спикер Совета Федерации заверила, что обязательно это сделает.

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