Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 5:37

Тегеран. 11 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф извинился за сбитый иранскими военными под Тегераном украинский пассажирский самолет.

"Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных Сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе", - написал Зариф в субботу в твиттере.

"Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - говорится в его сообщении.

Перед этим в субботу утром иранские СМИ сообщили о том, что Генеральный штаб вооруженных сил Иран распространил заявление, в котором назвал причину крушения пассажирского самолета "Украинские авиалинии" "человеческой ошибкой".

бм

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