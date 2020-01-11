Тегеран. 11 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф извинился за сбитый иранскими военными под Тегераном украинский пассажирский самолет.
"Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных Сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе", - написал Зариф в субботу в твиттере.
"Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - говорится в его сообщении.
Перед этим в субботу утром иранские СМИ сообщили о том, что Генеральный штаб вооруженных сил Иран распространил заявление, в котором назвал причину крушения пассажирского самолета "Украинские авиалинии" "человеческой ошибкой".
бм