Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - "Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2020 год предполагают приход демократов к власти в США, повышение базовой процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), а также создание новой резервной валюты азиатскими странами с целью ухода от долларовой зависимости.

Saxo не исключает возможности скачка цен на нефть до $90 за баррель, а также резкого повышения цен на никель, в результате чего, акции "Роснефти" и "Норникеля" могут подорожать на 50%.

"Все шокирующие предсказания этого года связаны с подрывом устоев, ведь нынешнее положение вещей неизбежно поменяется, не потому, что этого хочет Saxo, а потому, что мир нуждается в изменениях, - это касается экономической и политической ситуации, а также, не в последнюю очередь, климата и окружающей среды", - заявил главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, представляя "Шокирующие предсказания" журналистам.

"Мы считаем, что в 2020 году главной темой станет резкая смена заведенного порядка вещей. В этом году маятник политической обстановки, монетарных и фискальных курсов, а также стратегий защиты окружающей среды может качнуться в другую сторону. В политической сфере это может означать внезапный провал популистских идей, в экономическом регулировании центральные банки могут отойти в сторону, и, может быть, даже частично нормализовать процентные ставки, а на освободившееся место встанут правительства с расходами на инфраструктуру и климат", - говорит Якобсен.

Публикуемые ежегодно вот уже 17 лет "Шокирующие предсказания" Saxo Bank привлекают внимание инвесторов не к основным трендам, хотя, несомненно, их учитывают, но к маловероятным событиям, которые могут существенно изменить картину мира, если они станут реальностью.

Банк традиционно подчеркивает, что "Шокирующие предсказания" не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2020 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, недооценивая вероятность наступления указанных событий.

В 2019 году частично оправдался лишь один из прогнозов: существенное ухудшение динамики ВВП Германии.

ТРАМП ВВЕДЕТ 25%-НЫЙ НАЛОГ НА ПРОДУКЦИЮ, ПРОИЗВЕДЕННУЮ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США

Вашингтон и Пекин, вероятно, добьются хотя бы временного перемирия в торговой сфере, договорившись по вопросам таможенных пошлин, валютной политике КНР и закупкам Китаем американских сельхозтоваров, благодаря чему, 2020 год начнется с относительной стабильности на торговом "фронте".

Но очень скоро станет понятно, что дефицит баланса торговли с Китаем в Штатах не уменьшается, поскольку КНР больше не может наращивать закупки сельхозпродукции. Эта ситуация скажется на популярности президента США Дональда Трампа: видя данные опросов, предрекающие ему сокрушительное поражение на выборах, Трамп потеряет терпение, и его администрация в последней попытке подхватить протекционистскую тему выдвинет новую идею из серии "Америка прежде всего" - введет единый налог на всю продукцию, произведенную за рубежом.

"В результате система налогообложения бизнеса в Штатах будет полностью перестроена в пользу внутреннего производства по принципу якобы "честной и свободной торговли". Все существующие пошлины отменяются, а вместо них вводится плоский 25%-ный НДС на всю валовую выручку на рынке США, которая получена от производства за рубежом. Торговые партнеры начинают горячо протестовать против этих, по сути, старых пошлин на новый лад, но администрация возражает, что иностранные компании могут свободно перенести производство в США и избежать налога", - отмечают в Saxo.

В новых условиях американские корпорации будут стремиться по возможности перенести производство в США, чтобы избежать налогового "наказания". Это приведет к еще большему уплотнению американского рынка труда, усилению инфляции до 5% и скачку доходности 10-летних американских гособлигаций до 6% в 2020 году.

ДОЛЛАР ЖДЕТ ДЕВАЛЬВАЦИЯ

Баланс Федеральной резервной системы (ФРС) будет раздут до неимоверной величины, чтобы Трамп мог профинансировать новые расходы на улучшение инфраструктуры, которые он пообещал своим избирателям. Все это произойдет в условиях сохранения предельно низких процентных ставок в США и гигантского дефицита бюджета страны.

По мере углубления стимулирующих мер резко поднимаются зарплаты и цены, как раз по причине нехватки ресурсов и квалифицированной рабочей силы из-за недостаточных инвестиций в предыдущие периоды.

"Усиление инфляции и увеличение доходностей гособлигаций подтолкнет к росту стоимость капитала, выбивая с рынка "компании-зомби" и заставляя других слабых должников отчаянно искать финансирование. Понимание, что ФРС будет только ускорять расширение баланса, а учетную ставку держать до жестокости низкой, приведет к крутой девальвации USD во всем мире", - ожидают в Saxo.

УОРРЕН - ПРЕЗИДЕНТ США, ДЕМОКРАТЫ ПОЛУЧАЮТ КОНТРОЛЬ НАД ОБЕИМИ ПАЛАТАМИ КОНГРЕССА

Победителем президентских выборов в США в 2020 году станет кандидат от демократов - Элизабет Уоррен, демократы также получат контроль и над обеими палатами американского Конгресса по итогам предстоящих выборов.

"В начале года для Трампа не обещают ничего хорошего ни данные опросов, ни настроения электората. Его победу в 2016 году обеспечили пожилые белые избиратели, а их доля в населении уменьшается: сейчас в США самым многочисленным поколением являются люди от 20 до 40 лет, настроенные гораздо более либерально", - отмечают в Saxo Bank.

Поддержку демократам окажет растущая неприязнь к Трампу, главным образом, со стороны женщин из пригородов и миллениалов.

"Демократы получают в голосовании перевес более чем в 20 млн голосов, усиливают контроль над Палатой представителей и, хотя с трудом, но захватывают и Сенат", - предполагает один из прогнозов Saxo Bank.

Последующий перевод системы медицинского страхования Medicare на всеобщий охват и введение переговоров по ценам на фирменные лекарства намного снизят прибыльность этой отрасли, что приведет к обрушению котировок акций крупных медицинских и фармацевтических компаний на 50%.

ЕЦБ ПОДНИМЕТ СТАВКУ 23 ЯНВАРЯ

Европейские банки находятся в сложной ситуации в условиях сверхнизких ставок, усиления регулирования, а также конкуренции со стороны финтех-компаний на нишевых рынках. Введение прогрессивной схемы применения ставки по депозитам несколько ослабило негативные последствия отрицательных ставок, но банки региона остаются на пороге кризиса.

В 2020 году ситуация, однако, может измениться, отмечают в Saxo Bank.

Один из вариантов, рассматриваемых экспертами банка, предполагает, что новый председатель ЕЦБ Кристин Лагард, которая ранее поддерживала отрицательные ставки, сделает разворот и объявит, что монетарная политика исчерпала свои возможности, и длительное сохранение отрицательных ставок по депозитам серьезно вредит банковскому сектору Европы.

Чтобы заставить правительства стран Еврозоны, особенно Германии, перейти к стимулированию экономики за счет бюджетных мер, ЕЦБ развернет курс денежно-кредитной политики и 23 января 2020 года поднимет ставки. Дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ в скором времени выведет ставку по депозитам в ноль, а к концу года даже в небольшой плюс.

Благодаря этому, индикатор акций банков в индексе EuroStoxx взлетит на 30% в 2020 году.

ДВОЙНОЙ ВЫИГРЫШ ДЛЯ РОССИИ

Один из "шокирующих" прогнозов Saxo предполагает, что в 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, объявят о новом сокращении добычи. Одновременно следующий этап IPO Saudi Aramco обеспечит ее желаемую оценку для инвесторов за пределами Саудовской Аравии.

Захваченный врасплох, рынок нефти поспешит покрыть короткие позиции, и цена Brent вернется к $90 за баррель. В этих условиях акции "Роснефти", крупнейшей нефтяной компании России, подорожают на 50%. Ситуация принесет выгоду не только "Роснефти", но и финансам России в целом, поскольку бюджет 2019 года был сбалансирован исходя из цены марки Urals в $49 долларов за баррель.

Россия также окажется в выигрыше в результате увеличение внимания к климатической политике во всем мире, что повышает долгосрочный интерес к электромобилям и средствам контроля выбросов на транспорте.

Россия выигрывает, во-первых, как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха. В 2019 году палладий был одним из самых быстрорастущих сырьевых товаров, и в 2020 году его цена может вновь подскочить в случае прихода демократов в Белый дом и ужесточения норм для автомобильных выбросов в Индии.

Во-вторых, перевод аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на никель приведет к резкому скачку цен на никель в 2020 году. Правительства развитых стран субсидируют продажи электромобилей, и основные автопроизводители Германии, начиная полномасштабный переход на них, нуждаются в надежных поставках батарей. В то время как Индонезия ограничивает с января 2020 года экспорт никелевой руды, чтобы поддержать свою металлургию, российская ГМК "Норильский никель" будет наслаждаться ростом спроса и цен на никель, в результате чего, акции этой компании также подорожают на 50%.

АЗИЯ СОЗДАСТ НОВУЮ РЕЗЕРВНУЮ ВАЛЮТУ

Азиатские страны создают новую резервную валюту, поддерживаемую Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), чтобы устранить доллар США из региональной торговли.

Новая азиатская валюта, которая, по мнению Saxo, могла бы получить название "азиатское право заимствования" (Asian Drawing Right, ADR), будет равняться двум долларам США, что сделает ее самой крупной в мире валютной единицей.

Местные экономики заключат многостороннее соглашение о переводе всей торговли в регионе только на ADR. Россия и страны ОПЕК, крупные экспортеры нефти, с удовольствием присоединятся, понимая свою растущую зависимость от азиатского рынка.

Переход значительной доли международной торговли из американского доллара в другую валюту еще больше сократит приток в США денежных средств, необходимый для финансирования обоих дефицитов - и торгового, и бюджетного. Всего за несколько месяцев доллар ослабеет на 20% относительно ADR и на 30% - относительно золота, так что спотовая цена драгметалла в 2020 году поднимется ощутимо выше $2000 за унцию.

ВЕНГРИЯ ВЫЙДЕТ ИЗ ЕВРОСОЮЗА

С момента присоединения к ЕС в 2004 году Венгрию сопровождает экономический успех. Но теперь этот 15-летний брак под угрозой развода: ЕС запустил против Венгрии процедуру по статье 7 союзного договора, ссылаясь на вводимые в стране (фактически, ее премьером Виктором Орбаном) все более жесткие ограничения на свободу и независимость прессы, суда, науки, меньшинств и правозащитников.

Венгерское руководство отвечает, что страна всего лишь защищается - в первую очередь защищает свою культуру от массовой иммиграции. Это положение неустойчиво, и в 2020 году, по мере медленного продвижения процедуры по статье 7 через бюрократическую систему ЕС, сторонам станет еще труднее договориться. Орбан начнет открыто говорить о "кровном братстве" с Турцией в противоположность остальной Европе, и эта резкая смена тона совпадет с минимизацией европейских траншей в следующие два года. Венгерский форинт (HUF) рухнет до 375 форинтов за евро (в настоящее время 299 форинтов за евро), так как рынки боятся оттока капитала из-за пересмотра европейскими компаниями инвестиционных планов в Венгрии.

ШВЕЦИЯ НАЧИНАЕТ ИНТЕГРИРОВАТЬ МИГРАНТОВ В ОБЩЕСТВО

Швеция начнет интегрировать в общество иммигрантов и снижать чрезмерный охват социальных служб, введет мощные меры фискального стимулирования и этим круто поднимет курс нацвалюты.

"Политкорректность в стране относительно иммиграции уже доведена до предела, за которым она превращается в свою противоположность. Игнорируется все большая доля шведов, ставящих под сомнение действующую политику, им не дают высказать свое мнение. Парламентская демократия должна давать право голоса всем группам существенной величины, но крупные традиционные партии Швеции приняли необычное коллективное решение: игнорировать антииммиграционные голоса, доля которых среди избирателей уже превысила 25%. Оправдание было благое - всеобщая открытость и равенство, а также защита шведской открытой экономической модели. Но все можно довести до абсурда, и любая модель должна быть способной изменяться при изменении обстоятельств. Остальные скандинавские страны теперь говорят о "шведской обстановке" как об угрозе, а не образце для подражания", - отмечают в Saxo.

Швеция уже находится в рецессии, и ее статус малой открытой экономики делает ее особенно уязвимой к глобальному экономическому спаду. Ощущение приближающегося кризиса - и социального, и экономического - создаст запрос на перемены.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ESKOM ПРИБЛИЗИТ ЮАР К ДЕФОЛТУ

Проблемы южноафриканской генерирующей компании Eskom серьезно ухудшат финансовое состояние ЮАР, мир начнет отказывать стране в кредитных линиях, и курс южноафриканского рэнда рухнет до 20 рэндов/$1 с 15 рэндов/$1.

Власти ЮАР объявят, что ради поддержки Eskom, обеспечивающей электроэнергией 95% населения страны, бюджетный дефицит на 2020 год придется увеличить до максимальных за десять с лишним лет 6,5% ВВП (в последние годы его удалось стабилизировать на уровне около 4% ВВП).

Фиаско Eskom может переполнить чашу терпения кредиторов, и те больше не захотят финансировать страну, которая уже не первое десятилетие не может навести порядок в финансах и управлении, в связи с чем, ЮАР приблизится к дефолту.

Другие некредитоспособные развивающиеся страны в 2020 году тоже будут затянуты в пропасть, доведя разницу в экономическом состоянии развивающегося мира до максимума за многие годы.

АКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ РУХНУТ

Среди других "Шокирующих предсказаний" Saxo - снижение индекса акций производителей полупроводников Philadelphia Semiconductor Index на 50% в 2020 году в связи с падением прибылей в этом секторе.

Со времен финансового кризиса доходность вложений в акции компаний индекса составляла 24% в год по сравнению с 16,6% для компаний S&P 500. Развитию сектора способствовали растущие инвестиции в новые технологии, включая "облачную" инфраструктуру, криптовалюты, искусственный интеллект и Big Data.

Однако в 2020 году рост этого сектора столкнется с рядом препятствий. В Saxo это объясняют достижением определенных лимитов технологических характеристиках чипов, а также ослаблением прогресса в плане поиска новых направлений для их применения.

Кроме того, эксперты банка отмечают растущее потребление энергии, прогнозируя, что к 2040 году компьютерные ресурсы будут потреблять больше энергии, чем мир сможет генерировать.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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