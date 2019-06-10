Лондон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - В Британии утвержден окончательный список кандидатов на пост лидера Консервативной партии, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация BBC.
За пост главы партии будут бороться 10 кандидатов: министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, глава МИД Джереми Хант, глава МВД Великобритании Саджид Джавид, бывшая глава палаты общин Великобритании Андреа Лидсом, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, бывший парламентский секретарь Казначейства Марк Харпер и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.
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