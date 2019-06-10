Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 19:21

Лондон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - В Британии утвержден окончательный список кандидатов на пост лидера Консервативной партии, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация BBC.

За пост главы партии будут бороться 10 кандидатов: министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, глава МИД Джереми Хант, глава МВД Великобритании Саджид Джавид, бывшая глава палаты общин Великобритании Андреа Лидсом, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, бывший парламентский секретарь Казначейства Марк Харпер и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

Из гонки за пост лидера консерваторов выбыл министр по делам университетов и науки Сэм Гьянма, который не заручился достаточной поддержкой.

Наиболее вероятными кандидатами на должность лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра СМИ считают Бориса Джонсона, Джереми Ханта, Андреа Лидсом и Майкла Гоува.

После выдвижения кандидатов все 313 депутатов-консерваторов будут голосовать за предпочтительного кандидата 13, 18, 19 и 20 июня. Этот этап голосования закончится, когда останется лишь два кандидата.

Таким образом, нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Тереза Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

1тэ ар

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