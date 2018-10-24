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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 16:50 24.10.2018 - 16:50

Москва/Рим. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Дипломаты посольства России в Риме находятся в контакте с российскими болельщиками, пострадавшими в результате обрушения эскалатора в метро Рима, десять из них уже выписаны из больницы, говорится на странице дипмисии в Твиттере.

"10 россиян выписаны из больниц г. Рим. 6 чел. остаются в стационарах. Ещё одного пациента осматривают врачи. Состояние пострадавших стабильное: трое в тяжелом; четверо - средней тяжести. Дипломаты находятся в контакте с родственниками 24/7", - говорится в сообщении ведомства.

23 октября итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро. Более 10 человек были доставлены в больницы с травмами, в том числе с тяжелыми.

Неполадки эскалатора произошли накануне на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности - около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

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