Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 16:39

Кабул. 7 октября. ИНТЕРФАКС - 10 человек погибли, еще 27 получили ранения в результате террористической атаки на армейский автомобиль в городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар, на востоке Афганистана, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Атауллу Хогьяни.

"Взрывное устройство, заложенное в рикшу было приведено в действие примерно в 16:30 по местному времени (15 по Москве) вблизи автомашины Центра вербовки Национальной армии, в результате чего погибли 10 и ранены 27 человек", - сообщил Хогьяни. По его словам, автомобиль перевозил призванную в афганскую национальную армию молодежь.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

пч

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